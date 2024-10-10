Юрий Кобзар

Тарас Загародний рекомендует вспомнить опыт Первой мировой войны.

Украина может воспользоваться опытом стран Антанты времён Первой мировой войны, чтобы победить Россию и минимизировать свои потери. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил управляющий партнёр Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Сценарий Первой мировой войны в Украине возможен. Германию ведь никто не выбивал контрнаступлениями с территории Франции. Они были настолько истощены, что бежали из всех стран Европы", — отметил эксперт.

Он добавляет, что нам следует меньше прислушиваться к иностранным экспертам.

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"Когда нам говорят некоторые умники — давайте проводите контрнаступления... Я считаю, что нет! Мы должны сказать — дайте нам оружие, чтобы мы разгромили их штабы. И тогда вопрос, смогут ли они наступать, станет большим", — считает Тарас Загородний.

При этом важно сохранить нашу армию.

"Сейчас мы входим в зиму. Надо бить по их энергетике и добивать нефтебазы. Это рычаг давления на переговорах", — подытожил он.

Как закончилась Первая мировая война

В ходе Первой мировой войны обе противоборствующие коалиции пытались проводить масштабные и локальные наступательные операции. На последнем году войны страны Антанты провели сразу несколько больших наступлений, которые и подорвали военный потенциал Германии уже окончательно.

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Так, в июле 1918 года страны Антанты перешли в контрнаступление после того, как иссяк наступательный потенциал Весеннего наступления Германии. Результатом стала известная Вторая битва на Марне, которая считается окончательным переломом в войне.

За тем последовали так называемые Сто дней наступления Антанты — серия наступательных операций, приведшая к окончательному поражению Германии. Включала сражения на реке Сомме, при Сен-Кантене, Камбре и на других участках фронта. Все началось 8 августа и завершилось 11 ноября Компьенским перемирием, означавшем поражение Германии.

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