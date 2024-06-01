По его мнению, необходимо развернуть мощные группировки, чтобы вытеснять врага.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что только комплексное и одновременное наступление на врага в направлении Крыма даст возможность освободить оккупированный полуостров.

"В первую очередь для того, чтобы начать новую стратегию ведения войны, что враг не ожидает, а это новое искусство и командованию надо ставить так задачи, не только традиционно: защита границ, отдельных направлений и уничтожение резервов - это сверхважная сегодня задача. Но самое важное - это изменение стратегии, не шторм, зубы дракона, как нас в 2023 году было, а оперативно, когда враг не ожидает. И один сценарий, это в общем не расшифровывая, пробивание южного коридора", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Генерал отметил, что украинские защитники уже держат плацдарм на левом берегу реки Днепр на Херсонщине. По его мнению, в то же время необходимо развернуть мощные группировки, чтобы вытеснять врага.

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"Комплексные удары, но только комплексные - это F-16 с ударами по всем объектам на территории Крыма и на перешейке, это удары ракетными системами и иностранного, и нашего производства - наша авиация в комплексе с F-16; дальнобойные артиллерийские системы и действия на территорию Крыма", - заявил Маломуж.

Он считает, что это должны быть высадки Сил Специальных Операций, десантных войск, спецподразделения Главного управления разведки, СБУ, диверсии ночью.

"Это одномоментно в течение нескольких часов, что создаст, я так скажу, армагеддон для врага на всей территории Крыма, на всех логистических путях и на всех мостах. Это предпосылка реального освобождения, а не частично вгрызаться в оборону - это бесперспективно, такую тактику нам навязывает Россия, а мы пойдем другим путем", - подытожил экс-глава СВР.

Война в Украине - ситуация в Крынках

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине российские оккупанты за минувшие сутки совершили 14 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки - по данным начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, этого села уже фактически нет, но украинские морпехи продолжают мероприятия по удержанию позиций.

По его словам, в основном оккупанты пытаются штурмовать населенный пункт Крынки. В частности, за прошедшие сутки было огромное количество атак - 14, но они были безуспешны.

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