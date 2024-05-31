Крынок фактически нет: Плетенчук рассказал, в каком 'аду' держатся морпехи

На село, которое почти разрушено, за прошедшие сутки было 14 вражеских штурмов.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине российские оккупанты совершили 14 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки - по данным начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, этого села уже фактически нет, но украинские морпехи продолжают мероприятия по удержанию позиций. Об этом Плетенчук рассказал в эфире темарафона.

По его словам, в основном оккупанты пытаются штурмовать населенный пункт Крынки. В частности, за прошедшие сутки было огромное количество атак - 14, но они были безуспешны.

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле, это адская работа - там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там на самом деле трудно, потому что по факту укрытия уже нет. То есть, исключительно, на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", - подчеркнул Плетенчук.

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Он добавил, что всего в зоне ответственности Сил обороны юга враг совершил 23 штурма: кроме 14-ти на левобережье Херсонщины (Крынки), еще 9 было на Ореховском направлении - в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

"Как вы видите, есть тенденция к обострению", - констатировал Плетенчук.

Он добавил, что в последнее время, несмотря на общее обострение на линии фронта, и на то, как горячо на Таврическом направлении, была лишь одна попытка врага высадиться на остров Нестрига, который в конце апреля взяли под контроль ВСУ.

"Это неудачная попытка улучшить свое тактическое положение. Потому еще это дает возможность приблизиться к нашим позициям, к населенным пунктам на правобережье. Соответственно, оттуда легче вести именно минометный огонь, или управлять FPV-дронами - увеличить их радиус действия. Поэтому это (остров - УНИАН) им интересно, но таких попыток немного", - рассказал спикер.

По данным Силы обороны юга, за прошедшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 135 человек. Также враг потерял 24 единицы вооружения и военной техники: 6 орудий; огнеметную систему "Солнцепёк"; 6 единиц авто-бронетехники; инженерную машину минного разграждения; 5 разведывательных БпЛА; 3 станции радиоэлектронной борьбы; терминал спутниковой связи "Starlink"; камеру видеонаблюдения. Уничтожено место хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.

Бои на Херсонщине

Напомним, на левобережье Херсонщины российские оккупанты после длительной паузы пошли на штурм острова Нестрига, который имеет для них стратегическое значение. В частности, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук констатировал, что есть обострение на линии боевого соприкосновения. Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. В частности, 29 мая было 19 попыток штурмов: из них 12 - на Ореховском направлении, на левобережье - 7 штурмов, из них был даже один на остров Нестрига, и 6 - на Крынки.

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