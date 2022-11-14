Глава МИД призвал усилить санкции против РФ и оказывать больше помощи Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил министрам иностранных дел стран-членов Европейского Союза десять важных шагов для того, чтобы выстоять военную зиму.

Об этом шла речь в выступлении Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщается в стенограмме на сайте МИД. В частности, первым шагом он назвал санкции.

"Санкции работают. Я благодарен вам за все предыдущие раунды. Никакие отступления на этом пути недопустимы", – заявил Кулеба.

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По его убеждению, санкции помогли серьезно затормозить российскую военную машину. И это свидетельствует о том, что давление нужно усилить.

Кулеба также отметил необходимость усиления энергетических санкций, расширения списка индивидуальных санкций и полного запрета российской пропаганды.

"Нам нужно полное энергетическое эмбарго, чтобы остановить войну. Ситуация с ограничением цен на нефть вызывает беспокойство и разочарование. Я разделяю точку зрения Жозепа (Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС – ред.), который недавно отметил, что Путин считает демократию слабой и ждет холода, отключения газа, высоких цен и низких температур. Согласование методологии ограничения цен на нефть докажет, что он ошибается в своих расчетах", – отметил Кулеба.

Вторым шагом глава МИД назвал оборонительную поддержку и предоставление Украине оружия. В этой связи, системы противовоздушной обороны остаются первоочередным приоритетом.

"Я также благодарен ЕС за активизацию и ускорение международной военной помощи Украине. Я приветствую недавние решения Совета о выделении шестого пакета объемом в 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира и создание Миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины. Нам нужно будет осуществить еще больше шагов в этой сфере", – добавил Кулеба.

Третьим шагом он назвал выделение макрофинансовой помощи.

"Я благодарен за решение предоставить новый пакет в 18 миллиардов евро на 2023 год. Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы как можно быстрее высвободить 3 миллиарда евро из этого пакета, учитывая жесткие энергетические и экономические вызовы", – сказал Кулеба.

Четвертый шаг – гуманитарная помощь и поддержка в восстановлении украинской энергетической системы перед зимой.

"Нам нужны срочные поставки энергетического оборудования, прежде всего трансформаторов", – заявил Кулеба.

Пятым шагом он назвал сельскохозяйственный экспорт.

"Я благодарен ЕС за поддержку "Путей солидарности". Черноморская зерновая инициатива должна продолжить работу. Украина остается полностью ей преданной. Нам нужно не только обеспечить преданность России инициативе, но и заставить Россию прекратить тихий саботаж и задержки в проверке судов", – отметил Кулеба.

Как сказал глава МИД Украины, Генеральный секретарь ООН и президент Турции были достаточно жесткими и принципиальными, потому что разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным "на его языке, языке, который он понимает".

"Это пример для подражания и одновременно предостережение: не поддавайтесь на российский шантаж и требования ослабить санкции. Это лишь усугубит ситуацию. Вместо этого надо оставаться жесткими, принципиальными", – подчеркнул Кулеба.

Еще одним шагом Кулеба назвал необходимость признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Я искренне призываю всех вас сделать этот своевременный политический шаг в поддержку Украины и признать Голодомор геноцидом украинского народа. Геноцид и никак иначе. Не надо полумер или непонятных словесных формул. Зло надо называть четко по имени. Особенно сейчас, когда новый диктатор в Москве совершает очередной геноцид украинского народа, уже второй за менее, чем сто лет. Признание Голодомора также поможет объяснить гражданам ЕС суть нынешней российской войны, придать ей исторической перспективы", – отметил Кулеба.

Седьмым шагом он назвал путь Украины к членству в ЕС.

"Несмотря на войну, мы продвигаемся вперед по всем семи пунктам, очерченным Еврокомиссией, и мы движемся хорошими темпами. Мы настроены завершить работу до конца года. Рассчитываем, что этот вопрос будет в центре внимания предстоящего саммита Украина–ЕС. Я верю, что прогресс Украины позволит нам быстро идти к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – заявил Кулеба.

Восьмой шаг – это инициатива создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

"Последние два пункта (девятый и десятый) не менее важны. Пожалуй, самые важные. Я призываю вас: давайте оставаться принципиальными и не стремиться нормализовать российскую агрессию тем или иным способом. Пожалуйста, займите четкую позицию, что не будет нормализации или попыток вернуть Россию за стол, пока она не выведет войска из Украины", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что речь идет в частности о том, чтобы не предоставлять площадку России, включая ее министра иностранных дел.

"Формально он наш коллега, но на самом деле он является военным преступником и соучастником преступления агрессии против Украины. Это человек, который решил нарушить все нормы международного права и решительно, яро защищает эти нарушения во всем мире", – резюмировал Кулеба.

Война в Украине: чего ждать от зимы

Аналитики Института изучения войны считают, что зима вряд ли остановит украинские силы на пути освобождения оккупированных территорий. ВСУ могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

В то же время юрист и бывший военный Фрэнк Ледвидж, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, выразил мнение, что с приближением зимы поставка боеприпасов, а также подвоз оружия на передовую станет медленнее. Кроме того, из-за отсутствия листьев на деревьях военным будет труднее укрыться от беспилотников противника, хотя густые облака и затруднят воздушную разведку.

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