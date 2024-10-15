Он отметил, что активная фаза войны продлится до тех пор пока врага не удастся остановить на фронте.

Победа наступит тогда, когда российские оккупанты настолько будут бояться мощи украинцев, что будут отказываться идти воевать в Украину даже за два миллиона рублей. Об этом сказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский в эфире авторского проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде".

По его словам, победа для него лично наступит тогда, когда противник будет бояться украинцев так, что для него идти на поле боя будет равнозначно смерти.

"Сейчас их заманивают деньгами - в Украину они идут воевать за 2 миллиона, а в Африку - за 500 или 700 тысяч. Когда они будут отказываться от этих 2 миллионов и ехать в Африку, то это будет успех. Для меня победа - это страх москалей заходить в Украину", - подчеркнул Оболенский.

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По его словам, сейчас делается все, чтобы двигаться к победе. При этом подчеркнул, что сегодня украинское войско и народ делает невозможное, потому что "вторая армия в мире" едва продвигается на поле боя.

"Она продвигается по 100 метров в день, имея ракеты и танки", - сказал комбриг НГУ.

При этом подчеркнул, что нам надо готовить профессиональное войско. По его словам, Украина сейчас на этапе "локальной войны" и необходимо готовить еще один корпус, который будет эффективно применен. Оболенский считает, что активная фаза война будет продолжаться до тех пор, пока противник не остановится.

"Она будет активна до тех пор, когда в течение полугода противник не будет иметь никакой возможности продвижения. Как только он будет иметь где-то успех, то она будет продолжаться", - подчеркнул он.

При этом отметил, что не боится "заморозки" войны.

"А чего бояться? Война это работа для меня и профессиональных военных. Я сравниваю нашу работу с шахтерами, где также, когда спускаешься в шахту, есть риск для жизни. Но ты работаешь там отбойным молотком и возвращаешься обратно. Поэтому нам нужно профессиональное войско", - подчеркнул комбриг.

Он считает, что в нынешней ситуации "заморозка" войны была бы стратегическим выигрышем.

"Сколько тому Путлеру лет - 72? Хорошо, 10 лет подождем и поготовимся", - отметил Оболенский.

Он считает, что при замене Путина на посту президента России будет определенный промежуток времени, который Украина должна использовать очень эффективно.

"И мы это сделаем, а это зависит от войска, народа и политической власти, и мы должны быть как одно целое. 10 лет войны уже было. Мне надо подождать 10 лет пока Путин сдохнет? Да легко. Дайте мне возможность быть эффективным, чтобы вместе "вырвать" эту победу", - сказал комбриг.

Оболенский считает, что страны НАТО не готовы себя защищать в случае развязывания большой войны на их территории. По его словам, они готовы противостоять на первом этапе благодаря профессиональной армии.

"Но дальше, когда надо включиться уже народу, то думаю нет. В настоящее время Европа чувствует себя достаточно защищенно и комфортно благодаря НАТО, будучи уверенными, что им помогут вооружением и людьми", - сказал он.

При этом выразил надежду, что Украина будет в этом Альянсе и страны НАТО будут нам помогать.

"Заморозка" или завершение войны в Украине

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу сказал, что "замораживание войны, при котором оккупированные территории Украины останутся под контролем России, станет для Украины "мягкой капитуляцией".

Отмечает, что, при таком сценарии, Москва будет считать себя победительницей в войне, а в самом Кремле не произойдет изменений. При этом Россия не откажется от желания уничтожить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" отметил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

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