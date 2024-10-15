По его мнению, нужно готовиться к десятилетней войне.

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов отметил, что сейчас все меньше говорят о победе в войне и все больше о перемирии. Он считает, что условия этого не будут хорошими для Украины.

"Думаю, нет в этой стране людей, которые думают, что через два месяца мы можем победить Путина военным путем, или через три года, или когда-то. То есть рассматривается какой-то способ или прекращения войны, или перехода ее в негорячую фазу, атошный вариант. Это Минск-3 на каких-то условиях, и я думаю, что эти условия не будут для нас хорошие. Читал, что предлагают нам временно, неофициально отказаться от тех территорий, которые уже оккупированы де-факто, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО в таком виде. И на эту часть был уже натовский зонтик через пятую статью. Это то, что сделала ФРГ в 1960-х годах", - рассказал кинорежиссер LB.ua.

По его мнению, правитель РФ Владимир Путин на это не согласится, поскольку у него достаточно людей и валютных резервов для продолжения войны. Кроме того, ему помогают Китай, Северная Корея и Иран.

Видео дня

"То есть он достаточно хорошо себя чувствует, ему это не потребуется. После Курска он обижен и будет пытаться сильнее выкрутить нам руки. Если переговоры начнутся, для нас они закончатся или плохо, или ничем. Война будет продолжена... Победа не будет такой, как вы можете себе представить - что танки едут по Красной площади, разрушенный Кремль или мы заезжаем через Перекоп в Крым на танках", - поделился Сенцов.

Он убежден, что Украина восстановит свои границы, а Россия обречена закончить крахом. Кинорежиссер напомнил, что все империи, построенные на захватничестве, потерпели поражение и теряли оккупированные территории. В качестве примера, он привел развал Советского союза, который фактически произошел за несколько дней.

"Я помню: были школьники, потом пионеры, все хорошо, все классно. Бах, бах, бах, бух, бух. Через три дня флаг сняли - подняли другой. Никто ничего даже не понял. Так будет с Рашкой, для меня это очевидно. Я видел до этого и крах Януковича, который держал все в этой стране, и все думали, что этот бандит навсегда. Правда, три месяца нам надо было. Сейчас Путина 10 лет боремся. Сколько надо еще, я не знаю, может, 30 лет, а может - три месяца. Мы же не знаем этого. Просто то, что оно может быть долго и трудно, - это факт", - подчеркнул Сенцов.

Когда полномасштабная война началась, он считал, что это продлится минимум два-три года. Сейчас же, по его мнению, надо готовиться к десятилетней войне.

"Если ты будешь к этому готовиться, то наступит момент, когда ты можешь победить. Может, через год, может, через два, может, через пять, но ты готов к тому, что война будет долго. Если ты готовишься к войне, которая длится три месяца, а она будет длиться 10 лет, то ты проиграешь. Вот и все. А сколько она будет - я не знаю. Никто не знает. Дай бог, чтобы закончилась быстро. Но стратегия - выстоять, удержать, максимально истощить противника, чтобы стало так, что война для него невыгодна, чтобы сломал о нас зубы и чтобы потом начались внутренние проблемы и Россия потерпела коллапс. Когда она будет дробиться, будет несложно забрать обратно украинские территории, молдавские территории, грузинские территории - оно все само в руки будет падать", - подытожил кинорежиссер.

Когда закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" отметил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация хотела бы завершить развязанную против Украины войну до конца 2025 - начала 2026 года. Причем Москва надеется завершить ее своей победой.

Вас также могут заинтересовать новости: