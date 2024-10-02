Подоляк назвал единственный способ окончательно закончить войну.

Заморозка войны, при которой оккупированные территории Украины останутся под контролем России, станет для страны "мягкой капитуляцией".

Об этом в интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он считает, что при таком сценарии Москва будет считать себя победительницей в войне, а в самом Кремле не произойдет изменений. При этом страна не откажется от желания уничтожить Украину.

Кроме того, россияне не прекратят терроризировать жителей захваченных территорий. Подоляк считает, что несправдливо оставлять безнаказанной государство, которое начало незаконную войну, в то же время наказывая пострадавшую Украину:

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"Мы можем финализировать войну только при условии, если будем придерживаться положений международного права. Это означает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Россия должна быть наказана за сам факт агрессии и все преступления, которые были совершены".

Заморозка войны

Напомним, еще в июне кремлевский правитель Путин заявил, что Россия готова пойти на прекращение огня, если Украина полностью выведет свои войска из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Также Москва требует снятия зарубежных санкций, отказа от вступление в НАТО и признания оккупированных территорий российскими.

Тогда в Офисе украинского президента назвали "предложение" Путина оскорбительным для международного права.

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