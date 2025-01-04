По словам Билецкого, с военной точки зрения деблокада Мариуполя была невозможной без развала фронта.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Андрей Билецкий "абсолютно" не верил в возможность деблокады Мариуполя. Об этом он рассказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

"Мы пробовали идти на деблокаду мизерными силами. Это стоило жизни нескольким хорошим ребятам. Это был поход чести, точно так же, как все подразделения из этого моего круга давали людей, которые не входили в тогда еще подрозил ТРО. Я говорил: мы называемся одним движением, то платите свою цену", - сказал военный.

По его словам, с военной точки зрения деблокада Мариуполя была невозможной без развала фронта.

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"Для этого были нужны 4 брагады. Тогда надо было вовремя брать на себя ответственность, давать команду и выводить бойцов и подразделения из Мариуполя", - вспоминает Билецкий.

В то же время он говорит, что был момент, когда "вовремя принятое решение вообще бы эту трагедию убирало":

"Эффективность таких подразделений, если бы они были выведены на линию Волноваха-Розовка, для Украины была бы... Там застряли полк и целая бригада. Не говоря уже о большом количестве меньших подразделений спецназначения, Нацгвардии. Это трагическая история, с военной точки зрения до нее нельзя было доводить".

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