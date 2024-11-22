Сейчас ситуация на поле боя в определенной степени даже сложнее, чем была весной 2022 года. В следующие несколько месяцев держать оборону будет еще труднее из-за зимних погодных условий. Об этом в интервью Украинской правде сообщил полковник Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады

По его мнению, главная проблема украинской армии сейчас - дефицит личного состава и недостаточный уровень его подготовки, соответственно низкая мотивация воевать. "Мотивация это вопрос профессионализма, уровня подготовки, уровня доверия глобально ко всем звеньям, которые руководят бойцом, сержантом, офицером и так далее. Оттуда появляется мотивация, а не просто потому что человек патриотический", - считает Андрей Билецкий.

До сих пор ощущается нехватка вооружения, но, по словам комбрига, у россиян ситуация не намного лучше: информация о соотношении снарядов 7-10 к 1 в их пользу не соответствует действительности. Он заявил, что у оккупантов проблемная ситуация с вооружением, военной техникой, боеприпасами и их качеством. В то же время россияне имеют два существенных преимущества, которые помогают им продвигаться по фронту. Воздушная компонента - КАБы в корне изменили ситуацию на земле. Вторая - бесконечный человеческий ресурс.

"Сейчас россияне наступают не благодаря сосредоточенному огню артиллерии. Присутствует, но не критично. Не благодаря массированному применению бронетехники, а именно за счет бесконечного количества, в прямом смысле слова, мяса. Мясо, потому что так, как они его используют, это не солдаты. Если ты не имеешь дефицита в человеческом ресурсе, а плюс у тебя достаточно, скажем, средневековая или ордынская психика, на что же тебе его беречь?" - отмечает Андрей Билецкий.

При этом, по его мнению, наступление зимы и ухудшение погодных условий продвижение оккупационных войск не остановят, ведь враг шествует малыми группами пехотинцев, а не техникой, которая может застрять в грязи. Зато зимняя погода вполне может осложнить нашу оборону из-за сложностей в применении всех типов БпЛА, в частности разведывательных и FPV-дронов.

"Ожидания, что россияне притормозят из-за зимы, ничем не оправданы. Наоборот, у нас может усложниться оборона из-за того, что основное наше средство поражения снизит свою эффективность. Российским пехотинцам будет труднее перемещаться, но, с другой стороны, тебя не видят. Ты используешь погодные условия как средство маскировки. Наступать им это не помешает. А нам обороняться может помешать", - считает Андрей Билецкий.