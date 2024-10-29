По словам Максимива, новобранцам сложно понять необходимость выполнения приказов.

Новобранцы должны понимать реалии окопов, в том числе уметь окопаться. По мнению командира отдельного батальона ТрО ВСУ Владимира Максимива (позывной "Макс"), когда человек проходит боевые ситуации, то лучше осознает сложности.

По его словам, он готовит новобранцев, ведь людей на фронте не хватает, и за короткое время надо хорошо их научить. Как добавил военный в интервью "Укринформу", ошибочно думать, что все новобранцы сразу становятся пилотами.

Важно, чтобы бойцы понимали реалии окопов, где каждая секунда имеет значение, а каждый сбой в работе оборудования может стоить жизни. Когда человек проходит боевые ситуации, он лучше осознает сложности для солдат и может передать это другим.

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"Нужно за короткий срок хорошо научить... Если он не понимает, как это - в окопе, когда каждая секундочка важна, когда каждый твой "провтык", когда каждая твоя задержка, потому что у тебя что-то не летает, или у тебя не настроено, или еще что-то там, не будет уже никакого смысла, пока ты вылетишь... А когда ты побывал в окопе, когда понимаешь, что каждое, что прилетает, может быть твоим, и потом ты становишься пилотом, ты понимаешь, как солдату тяжело...", - отмечает Максимов.

Он рассказал, что новобранцам объясняют необходимые вещи, например, что лопата является важным средством выживания, а индивидуальная защита - обязательна. "Макс" добавил:

"Пытаешься передать на обучении, что ребята, не шутите, лопата - это твой друг, закопался - выжил, защитился, средства индивидуальной защиты нужно носить, потому что вон прилетело - уже выжил. То есть это все нужно объяснять, а человек, пока все это не почувствует, до конца не понимает, возможно, осознает что-то, но не понимает".

По его мнению, подготовка важна заблаговременная, ведь стрелять и копать - не так сложно. Сложно понять необходимость выполнения приказов и доверять опыту командиров, но в слаженном коллективе работать легче.

"...нужно делать то, что говорят, потому что ты не самый умный, уже все все прошли, все знают, все видели. Надо как-то на слаживание работать, потому что когда слаженный коллектив, им легче управлять, он выполняет качественно задачи", - настаивает командир батальона.

Он говорит, что верит в победу, и это должна быть именно победа, а "не договоренность или компромисс". Военный отмечает, что очень важно - победу Украины должны признать на всех уровнях. Он подчеркивает: главное, чтобы решающее слово было за нашей страной.

Война в Украине - мнение военных

Ранее командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации Иван Смеречанский ("Смерека") рассказал, что верит в определенные приметы и никогда не расстается с талисманом - игрушечным пилотом-мишкой. По его словам, бывает, что человек здоров, имеет прекрасные знания, отличник, но не удается управлять самолетом. Поэтому можно сказать, что в определенной степени надо родиться летчиком.

Он признается, что верит в определенные приметы. Например, в то, что нельзя бриться перед полетом или фотографироваться. Также военный рассказал, что у него есть талисман - игрушечный мишка.

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