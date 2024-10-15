После первого приземления товарищи встречают, подбрасывают пилота и бьют о борт самолета, рассказал летчик.

Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, подполковник Иван Смеречанский ("Смерека") рассказал, что верит в определенные приметы и никогда не расстается с талисманом - игрушечным пилотом-мишкой.

По его словам, все хотят летать, но это не всем дано. Как военный рассказывает, бывает, что человек здоров, имеет прекрасные знания, отличник, но не удается управлять самолетом. Поэтому можно сказать, что в определенной степени надо родиться летчиком.

Смеречанский также говорит, что прекрасно помнит свой первый вылет.

Видео дня

"Все первые полеты, самостоятельные запоминаются. Первый полет запоминается, когда ты поднялся в небо, даже с инструктором, а другое ощущение - когда ты сам, без инструктора, то есть сам управляешь боевой машиной или даже пусть небоевой. Еще на 1-2 курсе там легкомоторные были самолеты, но все равно - эти эмоции пережить, что ты управляешь сам, то есть на тебе вся ответственность, и потом тебе надо посадить самолет...", - поделился летчик с "Укринформом".

По его словам, есть традиция - после первого приземления товарищи встречают, подбрасывают тебя, бьют о борт самолета. Он подчеркнул:

"Эти моменты остаются в памяти на всю жизнь".

Он признается, что верит в определенные приметы. Например, в то, что нельзя бриться перед полетом или фотографироваться. Поэтому он этого придерживается.

Также военный рассказал, что у него есть талисман - игрушечный мишка, и поделился его историей. Его подарили Смеречанскому в 2018 году. История такова: коллега, который уже погиб, в то время выступал за рубежом в пилотажной группе. Во время таможенного контроля в Ивано-Франковске Смеречанский случайно увидел медведя, которого ему подарили. Он спросил, откуда такой талисман, и узнал, что это - иностранный презент.

"У нас таких тогда трудно было найти. На день рождения мне приходит посылка - и там этот мишка. Они летали с ним, и теперь это мой талисман. Он всегда со мной: и на медкомиссии, и во время полетов. Шучу, что он подсказывает, когда я что-то не так делаю. Однажды забыл его взять - почувствовал, будто чего-то не хватает. Теперь, с начала полномасштабного вторжения, он со мной в каждом боевом полете", - рассказал подполковник.

Война в Украине - мнение военных

По мнению бойца 100-й отдельной механизированной бригады Вадима Барабухи, несмотря на сложные фронтовые условия, страдать не обязательно. Военный считает, что нужно получать радость от разных мелочей и находить золотую середину поведения, чтобы сохранить жизнь. Он рассказал, что первый месяц на фронте жил "на энергетиках, шоколадках и том, что где-то валялось", потому что зашкаливал в крови адреналин из-за самой мысли - "едем воевать".

Вас также могут заинтересовать новости: