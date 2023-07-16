В настоящее время подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

По возвращению из Турции командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко встретился с личным составом.

Об этом речь идет в сообщении бригады Нацгвардии "Азов". "Находясь в плену я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год", - прокомментировал он.

"Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", - сказал военный.

Во время разговора с "азовцами" он отметил, что основные усилия должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

В свою очередь, бойцы "Азова" поздравили командира в строю и выразили готовность к выполнению любых поставленных задач.

В настоящее время подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Освобождение защитников"Азовстали"

8 июля украинский президент Владимир Зеленский уехал в Турцию. После окончания всех официальных мероприятий пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский возвращается в Украину не сам, а с пятью командирами "Азова", которые по договоренности с РФ с сентября 2022 года находились в Турции.

В Кремле возмутились этим поворотом событий. МИД РФ даже пригрозил Турции "негативными последствиями".

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