По словам Калашникова, враг усилил артиллерийские и минометные обстрелы возле Часового Яра.

Возле Часового Яра российские оккупанты усилили штурмы с применением механизированной составляющей, применяя танки и ББМ. Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Россияне не смогли перейти канал. Они пытаются это сделать, но мы их останавливаем. Если враг прорывается, то он уничтожается. Надо отметить, что враг усилил штурмы именно с механизированной составляющей. Если раньше россияне берегли технику, то сегодня они пытаются небольшими бронированными соединениями с пехотой где-то прорвать нашу оборону. То есть применяются танки и боевые бронированные машины", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг усилил артиллерийские и минометные обстрелы возле Часового Яра.

Видео дня

"На Часово Ярском участке фронта ситуация по интенсивности обстрелов со стороны россиян усилилась", - добавил Калашников.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток Вооруженные силы Украины отбивали две атаки российских оккупантов в районе села Липцы. Всего произошло 28 боевых столкновений.

На южном фронте, в частности, в районе населенного пункта Крынки, на левобережной Херсонщине, и на Ореховском направлении, наблюдается определенное обострение из-за активизации российских захватчиков. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Вас также могут заинтересовать новости: