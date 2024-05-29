Самой напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжается восемь боевых столкновений.

На Харьковском направлении с начала суток Вооруженные силы Украины отражали две атаки российских оккупантов в районе села Липцы. Всего произошло 28 боевых столкновений.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в ночь на 29 мая оккупанты атаковали Украину 14-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории России, из района Приморско-Ахтарск. В результате противовоздушного боя было сбито 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях.

Отмечается, что сегодня произошло уже 28 боевых столкновений. Оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 управляемых авиационных бомб, 476 обстрелов позиций украинских войск. Также российские террористы применили для ударов 46 дронов-камикадзе.

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"На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцов. Одно из боестолкновений продолжается. Потери российских оккупантов уточняются. Подразделения наших войск проводят мероприятия по укреплению обороны", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 195 человек. Также уничтожен танк оккупантов, семь артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены были два танка, три артиллерийские системы, восемь автомобилей и четыре единицы спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток была отбита атака в районе Степной Новоселовки, еще одно боестолкновение продолжается возле Петропавловки.

На Северском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили неподалеку от села Выемка.

"На Краматорском направлении с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить наших воинов с позиций. Штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещеевки", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что как и за прошедшие сутки, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении.

"Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отбиты, в частности, в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки на данном направлении", - говорится в сообщении.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также было уничтожено 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артсистем.

"На Кураховском направлении одну атаку неподалеку Красногорвики уже отбито. Противник успеха не имел. Потери захватчиков уточняются. С начала суток на Времовском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков", - сообщили в Генштабе и добавили, что на Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Украинские войска укрепляют рубежи и в готовности дать отпор врагу.

Бои за Липцы - последние новости

Александр Букатар с позывным "Белый", командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан", объяснил, почему село Липцы в Харьковской области имеет важное значение для российских оккупантов.

По словам бойца, Липцы расположены на расстоянии артиллерийского выстрела в Харьков, а высоты, которые есть в Липцах, дали бы российским оккупантам контролировать значительную часть города.

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