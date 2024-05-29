Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга достаточно сложная.

На южном фронте, в частности, в районе населенного пункта Крынки, на левобережной Херсонщине, и на Ореховском направлении, наблюдается определенное обострение из-за активизации российских захватчиков.

Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. "Вчера можно было наблюдать обострение очередное. Увеличено количество штурмов. Это было и Старомайорское, и Роботино, и Крынки. В районе Крынок было 11 попыток штурмов. Они были безуспешные, несмотря на то, что Сальдо (гауляйтер оккупированной части Херсонщины - УНИАН) уже все отвоевал, но работа у него такая - ртом отвоевывать левый берег...", - сказал Плетенчук.

В то же время он сказал, что ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга достаточно сложная.

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"Потому что несколько дней интенсивность была снижена, а вчера они (оккупанты - УНИАН) снова, условно говоря, свежими силами начали... Однако активности на островах мы сейчас не наблюдаем. И я не могу сказать, что они получили какие-то достижения и захватили новые позиции", - добавил Плетенчук.

В целом, по данным Сил обороны юга, вчера, кроме 11-ти штурмов в районе Крынок на Херсонщине, на Ореховском направлении оккупанты совершили 7 штурмов, из них 6 - в районе Старомайорского и один - в районе Роботино.

Враг потерял 34 единицы вооружения и военной техники - танк, 9 орудий, 11 единиц автобронетехники, 6 лодок и тому подобное. Уничтожено 5 наблюдательных пунктов, полевой пункт боеснабжения и командный пункт.

"В зоне ответственности потери врага составили 143 человека, из них 51 - безвозвратные. Видите, они вернулись к обычной пропорции - один к трем, то есть треть - погибшие", - констатировал спикер.

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28 мая начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что на Приднепровском (Херсонщина) и Ореховском направлениях фиксируется сотни пролетов российских БПЛА. Также Плетенчук рассказал, что на юге враг активизировался при штурмах Крынков Херсонской области и на Ореховском направлении. Всего 27 мая было 20 штурмов, враг потерял 216 солдат, из которых 101 - погибшими. Спикер говорил, что в последнее время безвозвратные потери врага составляют половину от общего количества, а раньше была треть.

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