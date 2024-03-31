С изменением погоды оккупанты усилили аэроразведку - зафиксировано более 200 разведдронов за сутки.

На Ореховском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают штурмы и артобстрелы, пытаясь выбить ВСУ с их позиций. За сутки украинские Силы обороны на этих направлениях уничтожили 141 российского оккупанта.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 3 - в районе Роботино, и 2 - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра враг провел 2 штурма. Традиционно без привлечения бронетехники и со значительными потерями отошел на свои исходные позиции", - рассказали военные.

Говорится, что в течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях уничтожен 141 оккупант и 50 единиц вооружения и военной техники. В частности уничтожено 2 танка, 23 единицы автобронетехники, 13 артиллерийских систем, 4 средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления БпЛА, разведывательный БпЛА, 2 радиолокационные станции, 4 средства фотовидеонаблюдения. Также уничтожено еще 4 полевых пункта боеснабжения и блокпост.

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"С изменением погоды оккупанты усилили аэроразведку - более 200 разведдронов за сутки зафиксировано в операционной зоне. Продолжаются артиллерийские обстрелы, массово применяются ударные дроны различных модификаций, в том числе и со сбросом осколочных боеприпасов. На Ореховском направлении враг применяет и авиацию", - добавили в ВСУ.

В течение боевых суток оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, применив управляемую авиабомбу по Вербовому и более 40 неуправляемых авиационных ракет в направлении Старомайорского и Малиновки.

Против населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей агрессор применил 280 FPV-дронов, 9 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 239 осколочных боеприпасов. Во время сброса осколочного боеприпаса с дрона в Херсонской области ранен человек.

"На Херсонщине вражеские войска 5 раз ударили из артиллерии по Херсону. Также под обстрелами оказались Кизомыс, Золотая Балка, Садовое, Тягинка, Инженерное, Понятовка, Берислав, Антоновка, Шляховое, Осокоровка, Львовское, Станислав, Белозерка и Михайловка. Во время артиллерийских обстрелов Херсонской области один гражданский человек ранен. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебное заведение, хозяйственная постройка и гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

В Запорожье российская артиллерия обстреляла Гуляйпольское, Малую Токмачку, Роботино, Новоандреевку, Малиновку, Левадное и Долинку. В результате ранен человек, повреждены частные жилые дома объекты инфраструктуры.

На Николаевщине зафиксировано 3 вражеских артиллерийских обстрела по Куцурубской громаде и один - по Очаковской громаде, на Днепропетровщине страдали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Повреждены несколько инфраструктурных объектов, админздания, фермерское хозяйство, изуродовано более десятка многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач.

Также отмечается, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, за предыдущие боевые сутки на двух направлениях ранены и убиты почти 140 российских оккупантов. По данным ВСУ, на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, на левобережье Днепра Херсонщины - 3 штурма, но все атаки оказались неудачными. Понеся потери, враги отошли на свои исходные позиции. В то же время ВСУ получили подтверждение, что на указанных направлениях стало меньше на 137 оккупантов и 33 единицы вооружения и военной техники. Из них - 2 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", 4 артиллерийские системы, 12 единиц автобронетехники, 9 станций аэрофотофиксации и тому подобное.

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