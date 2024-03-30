Также враг потерял более трех десятков вооружения и военной техники.

На двух направлениях, благодаря работе ВСУ, за сутки ранены и убиты почти 140 российских оккупантов.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, на левобережье Днепра Херсонщины - 3 штурма, но все атаки оказались неудачными. Понеся потери, враги отошли на свои исходные позиции.

В то же время ВСУ получили подтверждение, на указанных направлениях уменьшилось на 137 оккупантов и 33 единицы вооружения и военной техники. Из них - 2 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", 4 артиллерийские системы, 2 минометы, 12 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА "Суперкам", 9 станций аэрофотофиксации и 3 лодки.

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"Уничтожен вражеский запас горючего и склад с боекомплектом", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны, корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время в течение боевых суток противник нанес 6 авиационных ударов, применив 15 управляемых авиабомб и три десятка неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении. Среди населения жертв нет.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 253 FPV-дрона, 2 ударные БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 132 осколочных боеприпаса. На Херсонщине в результате сброса осколочного боеприпаса ранен гражданский человек, а ударом FPV-дрона повреждена сотовая вышка. В Днепропетровской области дрон попал в гражданский автомобиль. Один человек погиб, еще один ранен", - рассказали в ВСУ.

На Херсонщине террористические войска 5 раз ударили из артиллерии по Херсону. Обстреляны Берислав, Золотая Балка, Садовое, Ивановское, Никольское, Кизомыс, Дудчаны, Нововоронцовка, Антоновка, Приднепровское, Станислав, Михайловка, Львовское и Тягинка. В результате артиллерийских обстрелов повреждены многоэтажки, частные дома, учебное заведение, здания агропредприятия, гаражи, складские помещения и автомобили.

На Николаевщине оккупанты обстреляли 5 раз акваторию Очаковской громады. Также обстреляна Куцурубская громада. Люди не пострадали.

Кроме того, на Днепропетровщине враг обстреливал артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады. В результате этого погиб гражданский человек, еще один ранен. Повреждены многоэтажка, частные дома и линии электропередачи.

В Запорожье под артобстрелами были Малая Токмачка, Гуляйполе, Левадное, Новоандреевка, Воздвиженка, Малиновка, Красное, Белогорье, Орехов и Щербаки - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Что известно о новых потерях России 30 марта

В Украине потери врага по состоянию на 30 марта подскочили. В частности, возле Мариуполя были взрывы в районе, в котором есть несколько тоннелей. Последние россияне используют для хранения техники, противовоздушной обороны и боекомплекта.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, именно этой техники значительно уменьшилось. Это могут быть четыре единицы гусеничной техники, часть С-300.

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