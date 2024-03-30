Спикер Сил обороны юга отметила, что оккупанты подтягивают резервы из тыла.

Российские оккупанты несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Россиянам приходятся подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп.

"Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация - от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших из плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян – УНИАН) с формированием штурмовых подразделений", - отметила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, россияне подтягивают резервы из тыла, с третьей линии обороны, потому что во время штурмов в районе Крынок не возвращается около 60-70% штурмовиков врага.

Видео дня

"Такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", - подытожила Гуменюк.

Бои на Юге - последние новости

На Юге Украины штурмов стало вдвое больше. В Силах обороны юга Украины 28 марта отметили, что на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки российская армия потеряла почти 180 солдат и десятки единиц вооружения и техники.

Вас также могут заинтересовать новости: