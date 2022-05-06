В течение дня на Донецком и Луганском направлениях военные успешно отразили 11 атак врага.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские военные уничтожили семь вражеских беспилотников, восемь танков и 11 единиц боевой бронированной техники.

Как сообщается на Facebook-странице операции Объединенных сил, в течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности 5 мая наши защитники отбили 2 атаки оккупантов.

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