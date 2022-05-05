Также было уничтожено 3 танка оккупантов.

Украинские военнослужащие отбили две атаки врага и уничтожили 32 российских оккупанта.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности 5 мая наши защитники отбили 2 атаки оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери противника составляют: личного состава - 32, танков - 3, боевых машин пехоты - 2, бронетранспортеров и боевых бронированных машин - по одной, беспилотников - 2.

Как сообщал УНИАН, 4 мая над Донбассом наши защитники сбили 2 вражеских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата. Военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

А 3 мая на территории Донецкой и Луганской областей в течение суток было отбито 12 атак врага.

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