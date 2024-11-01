ВСУ используют несколько десятков моделей дальнобойных дронов, отметил волонтер.

Украина может заставить РФ не бить по украинской энергетике благодаря атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV. В частности, у эксперта спросили, чем значимы для россиян такие объекты как завод "Башнефть-Уфанефтехим", который стал мишенью воздушной атаки. "Эти объекты более интересны с точки зрения уничтожения экономики врага", - сказал Нарожный.

По его словам, у россиян есть много ведущих отраслей, которые нуждаются в огромном количестве нефтепродуктов, и для примера - это аграрный сектор.

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"Самое главное то, что если речь идет о НПЗ, то у россиян собственных технологий построения этих заводов нет. Ближайший партнер, который это может им сделать - это Китай. Но даже Китай опасается строить им нефтеперерабатывающие заводы, чтобы не попасть под вторичные санкции США", - заявил он.

Поэтому, по его мнению, можно сказать, что если НПЗ был уничтожен - то он работать не будет.

Кроме того, Нарожный отметил, что расстояние от Украины до этого НПЗ в 1800 км по прямой является знаковым. В то же время, дроны по прямой не летят, а облетают различные военные объекты и места размещения ПВО. То есть, можно сказать, что было преодолено расстояние в более чем 2 тыс. км. Также он проанализировал, какой дрон мог быть привлечен для атаки.

"У нас сейчас есть несколько десятков моделей дальнобойных дронов, которые используют Вооруженные силы Украины. И наиболее похожий вариант - это переделанные одноместные самолеты..., на которые устанавливаются навигационные системы, и которые могут нести довольно мощный боеприпас. Обычно это авиационная бомба весом 10 кг", - сказал Нарожный и добавил, что такой самолет-дрон можно было увидеть при ударе по производству российских дронов в Елабуге.

При этом, у него спросили, могут ли атаки на российские НПЗ свидетельствовать о том, что представители Украины и России не смогли договориться, если встречались, о том, чтобы не бить по энергетическим объектам:

"Конечно, да. А может это атаки как раз наоборот - принуждение к миру... Украинцы показывают, что у нас есть возможности ударить по их наиболее глубинным объектам, по самым важным объектам, например, добычи нефти и т.д. И это толкает врага, чтобы перед началом отопительного сезона, тогда, когда они очевидно накапливают крылатые ракеты, именно к этим переговорам. Но это чисто моя догадка. Любой официальной информации об этом нет".

В центре внимания война в Украине против РФ - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, вечером в четверг, 31 октября, в небе Башкортостана заметили беспилотные летательные аппараты. По данным СМИ, под ударом мог оказаться нефтехимический завод. Газета Financial Times сообщала, что Киев и Москва якобы обсуждают прекращение ударов по энергетике.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что информация о возможных переговорах между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетике - это вброс, и Россия на это не пойдет, поскольку не умеет воевать по-другому.

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