Украина может заставить РФ не бить по украинской энергетике благодаря атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV. В частности, у эксперта спросили, чем значимы для россиян такие объекты как завод "Башнефть-Уфанефтехим", который стал мишенью воздушной атаки. "Эти объекты более интересны с точки зрения уничтожения экономики врага", - сказал Нарожный.
По его словам, у россиян есть много ведущих отраслей, которые нуждаются в огромном количестве нефтепродуктов, и для примера - это аграрный сектор.
"Самое главное то, что если речь идет о НПЗ, то у россиян собственных технологий построения этих заводов нет. Ближайший партнер, который это может им сделать - это Китай. Но даже Китай опасается строить им нефтеперерабатывающие заводы, чтобы не попасть под вторичные санкции США", - заявил он.
Поэтому, по его мнению, можно сказать, что если НПЗ был уничтожен - то он работать не будет.
Кроме того, Нарожный отметил, что расстояние от Украины до этого НПЗ в 1800 км по прямой является знаковым. В то же время, дроны по прямой не летят, а облетают различные военные объекты и места размещения ПВО. То есть, можно сказать, что было преодолено расстояние в более чем 2 тыс. км. Также он проанализировал, какой дрон мог быть привлечен для атаки.
"У нас сейчас есть несколько десятков моделей дальнобойных дронов, которые используют Вооруженные силы Украины. И наиболее похожий вариант - это переделанные одноместные самолеты..., на которые устанавливаются навигационные системы, и которые могут нести довольно мощный боеприпас. Обычно это авиационная бомба весом 10 кг", - сказал Нарожный и добавил, что такой самолет-дрон можно было увидеть при ударе по производству российских дронов в Елабуге.
При этом, у него спросили, могут ли атаки на российские НПЗ свидетельствовать о том, что представители Украины и России не смогли договориться, если встречались, о том, чтобы не бить по энергетическим объектам:
"Конечно, да. А может это атаки как раз наоборот - принуждение к миру... Украинцы показывают, что у нас есть возможности ударить по их наиболее глубинным объектам, по самым важным объектам, например, добычи нефти и т.д. И это толкает врага, чтобы перед началом отопительного сезона, тогда, когда они очевидно накапливают крылатые ракеты, именно к этим переговорам. Но это чисто моя догадка. Любой официальной информации об этом нет".
В центре внимания война в Украине против РФ - что уже сообщалось
Как сообщал УНИАН, вечером в четверг, 31 октября, в небе Башкортостана заметили беспилотные летательные аппараты. По данным СМИ, под ударом мог оказаться нефтехимический завод. Газета Financial Times сообщала, что Киев и Москва якобы обсуждают прекращение ударов по энергетике.
В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что информация о возможных переговорах между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетике - это вброс, и Россия на это не пойдет, поскольку не умеет воевать по-другому.