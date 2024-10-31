Местные власти отчитываются о "минимальном ущербе".

Вечером в четверг, 31 октября, в небе Башкортостана заметили беспилотные летательные аппараты. По данным СМИ, под ударом мог оказаться нефтехимический завод.

Аэропорт Уфы ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Глава Республики Радий Хабиров написал в своем Telegram-канале, что беспилотники атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса.

По его словам, первый дрон упал на территории одного из предприятий, где причинил "минимальный ущерб" - выбито стекло в здании операторской. Два других БПЛА упали в промзоне. Жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме.

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Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что целью атаки мог быть Стерлитамакский Нефтехимический Завод. Также объявляли экстренную эвакуацию рабочих с завода "Башнефть-Уфанефтехим". Издание "Пруфы" пишет, что один из дронов запутался в решетке и тросах, что помешало прямому удару по крупному предприятию.

Атаки на НПЗ в России

Как известно, украинские дроны систематически наносят удары по нефтеперерабатывающим объектам Российской Федерации.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил, что страна-агрессор пополняет свой бюджет за счет экспорта нефтепродуктов, поэтому такие атаки снижают ее возможность вести войну.

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