Жирохов рассказал, что каждый склад проектировался под определенную номенклатуру боеприпасов.

Удары по российским складам с вооружением не приводит к глобальным проблемам со снарядами в оккупационной армии РФ. Такое заявление сделал военный аналитик и историк Михаил Жирохов.

"Не нужно преувеличивать значение всех этих складов. К сожалению, боеприпасов у россиян очень много. Каждый такой склад имеет определенную номенклатуру боеприпасов. Там не могут храниться одновременно ракеты, мины, бомбы и так далее", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Жирохов отметил, что каждый склад проектировался под определенную номенклатуру боеприпасов. Поэтому уничтожение таких складов приводит к уменьшению использования определенных снарядов на ограниченное время, говорит он.

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"Затем логистика меняется, и эти снаряды идут на фронт дальше. Понятно, что они (запасы, – ред.) не резиновые. Но некоторых снарядов во времена существования Советского Союза было произведено ну очень много. Поэтому никаких глобальных проблем у россиян нет", – резюмировал эксперт.

Удары по российским складам

9 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения ударных дронов "Шахед", которыми РФ терроризирует украинские города. Удар нанесли по базе, расположенной в районе населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России. По имеющейся информации, там хранилось около 400 БПЛА.

Ранее украинские силы ударили по складу КАБов и боеприпасов оккупантов под Брянском. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что пораженный арсенал находится всего в 114 км от границы с Украиной.

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