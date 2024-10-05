Представитель ВМС отметил, что уничтоженные большие десантные корабли РФ были звеньями логистических путей, по которым поставлялись снаряды.

Чтобы уменьшить возможности российских оккупантов в обстрелах Украины, нужно перерезать логистику, которую Россия использует для поставки боеприпасов, в том числе из Северной Кореи, заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

В частности, в эфире "Еспресо" у Плетенчука спросили, можно ли помешать логистике поставок боеприпасов из КНДР, если они идут к врагу морем.

"Военно-морская логистика в том виде, как она существовала в прошлом году, уже не работает", - подчеркнул представитель ВМС.

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Он напомнил о поражении больших десантных кораблей РФ у побережья временно оккупированного Крыма: "Новочеркасск" - в декабре 2023 года, "Цезарь Куников" - в феврале 2024 года, а также о железнодорожных паромных переправах, которые больше не работают.

Крымский мост нужно уничтожить - Плетенчук

По словам Плетенчука, пока остается незаконно построенный Керченский мост, по которому, скорее всего, перебрасывают вооружение, боеприпасы. Хотя значительно нагружать мост россияне опасаются. Сейчас россияне больше пользуется автомобильными дорогами, заявил спикер.

"Поэтому так важно уничтожать - начиная с кораблей обеспечения, и заканчивая такими путями сообщения, как комбинированный мостовой переход - Керченский мост", - подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он прокомментировал информацию, которую обнародовали партизаны "Атеш" относительно транспортировки ракет С-300 к системам ПВО вблизи Керченского моста.

"На самом деле у них (россиян - УНИАН) есть потребность в пополнении запасов, потому что без работы эти комплексы в Крыму не остаются. Россияне действительно стянули туда достаточно большое количество большого ПВО, как его называют. И делают это не зря - ракеты им нужны", - сказал военный.

Он добавил, что оккупанты сейчас пытаются защитить єтот путепровод больше, чем некоторые не менее важными объектами на территории самой РФ.

КНДР поставляет России снаряды - что сообщалось

Напомним, как написал американский журнал Foreign Policy, северокорейские изношенные артиллерийские снаряды удерживают Россию в бою. Говорится, что поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.

Со ссылкой на экспертов отмечается, что по состоянию на текущее лето в Россию было отправлено не менее 2 миллионов снарядов, многие из которых были старыми, испорченными или в какой-то степени неисправными.

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