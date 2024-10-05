Обозреватель указал на истощение ударных и наступательных возможностей РФ.

В 2024 году Россия не остановит наступление на фронте в Украине, но все происходящее намекает на то, что в 2025-м россияне не смогут наступать в примерно таком же темпе и даже удерживать захваченные территории. Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Все указывает на то, что при достаточно скромном наборе целей, ни одного областного центра в их (российских войск - УНИАН) списке нет. Российские оккупационные войска не имеют возможности их уверенно реализовать. При этом, имея тотальное количественное превосходство в зоне боевых действий - более 550 тысяч человек. А это намекает на явное истощение ударных и наступательных возможностей", - отметил эксперт.

По его словам, после Угледара россияне будут пытаться двигаться на Богоявленку и Новоукраинку, "но это этап весьма долгосрочных боев в полях".

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"Российские войска хотят быстрой победы из спектра основных задач. Но это точно не Покровск, для наступления на который должен быть сформирован южный фланг, а по состоянию на сегодня даже не закрыт левобережный карман по речке Волчья. Кроме того, Селидово как кость в горле у россиян на Покровском направлении, и бои за него для них станут не менее изматывающими, нежели за Угледар", - уверен Коваленко.

Также обозреватель убежден, что и в Торецке для оккупантов бои проходят сейчас в куда более сложных условиях, и что самой болезненной темой для них становится Часов Яр, а в Волчанске они не только не расширили свой "успех", но и потеряли контроль над Агрегатным заводом.

Мобилизация в России - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует набрать на контракт с Минобороны не менее 225 тысяч человек в ближайшие три года.

Утверждалось, что только за прошлый год контракт с МО РФ заключили 345 тысяч человек. С начала 2023 по середину 2024 года число новых контрактников достигло 511 тысяч человек, а запланированная в бюджете сумма может увеличиться.

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