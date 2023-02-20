Эксперт убежден, что предоставление Украине большого количества западного вооружения поможет нам разгромить российскую армию.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что преимущество РФ в количестве человеческого ресурса не является критической проблемой для Украины. Хотя у нас меньше населения, украинская армия будет иметь преимущество в оснащении современным "железом".

"Конечно, у нас население в три раза меньше, чем в Российской Федерации, как минимум в три раза. Но вы же не забывайте, что мы на сегодняшний день преимущество будем иметь в оснащенности армии. То есть – железо против мяса. Железо всегда выигрывает, как бы ни крутили. Поэтому Запад и дает нам сегодня западного образца танки, реактивные системы, артиллерийские системы, дает нам высокоточные боеприпасы. Я думаю, что в ближайшее время мы получим и ракеты, в том числе и оперативно-тактические. И через пару месяцев можем получить и боевую авиацию, тоже западного образца. И вот это поможет нам разгромить российскую армию", – отметил Жданов, отвечая на вопросы подписчиков во время эфира на YouTube.

Эксперт также призвал помнить, что когда Россия нагоняет такое большое количество людей на войну, возникает масса проблем с их содержанием и обеспечением.

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"Я скажу, что российские правозащитники – голос вопиющего в пустыне, которые пытаются донести отчаяние и проблемы российских мобилизованных. Кстати, жены и члены семей этих мобилизованных тоже в некоторых городах обращаются и в министерство обороны, и в военные ведомства, и в других источники насчет проблем. О том, что там плохое снабжение в плане еды – очень большие проблемы, у солдат появляются вши, они не моются, условия содержания там очень плохие, у них огромные проблемы с медициной, с медицинским обеспечением, их практически бросают в полевых условиях, и они живут, где кто как может и сколько может. Поэтому чем больше численность армии, тем больше проблем с ее содержанием и обеспечением", – объяснил он.

По словам Жданова, он не думает, что большое количество человеческого ресурса в российской армии – это критическая проблема для Украины.

"Вот они 400 тысяч нагнали на территорию Украины, и дальше что? И что эти 400 тысяч? Ну, наступают они там на Донбассе, продвигаются, километр в неделю в лучшем случае, если мы не ходим в контратаки и не отбрасываем их обратно на исходные позиции. Зато какие они потери несут с таким количеством людей? Так что это-не проблема", – резюмировал эксперт.

Война в Украине: проблемы вражеской армии

В середине февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что у Российской Федерации нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. Однако враг планирует определенные действия в ближайшие недели и уже прощупывает оборону украинских защитников.

20 февраля аналитики американского Института изучения войны отметили, что в Луганской области продолжается основная фаза российских наступательных операций, впрочем, России не хватает достаточных свободных резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.

Кроме того, у оккупационных войск возникли проблемы с обслуживанием систем зенитно-ракетных комплексов С-300. Из-за невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

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