Для заявления кремлевского диктатора хотят подготовить правильный фон.

Президент России Владимир Путин может объявить о новом массированном наступлении перед 24 февраля, годовщиной полномасштабной войны в Украине. Однако у России, судя по последним сообщениям, не хватит ресурсов, чтобы добиться поставленных целей. В результате агрессор потерпит поражение.

Такими выводами поделился политтехнолог и экс-спичрайтер Путина Аббас Галлямов в интервью 24 Каналу. Он прокомментировал грядущее выступление кремлевского диктатора перед федеральным собранием: "Самое главное — это то, что он скажет о планах войны. Скорее всего, Путин анонсирует новое наступление, которое сразу же и начнется. Или начнется накануне. Нужно, чтобы заявление Путина прозвучало на правильном фоне".

По мнению Галлямова, выступление кремлевского диктатора должно быть эффектным. Для этого рашисты могут активизировать наступление с использованием всех средств — танков, артиллерии, самолетов и так далее. Однако слова Путина не будут иметь значения, ведь важны ресурсы, а с ними у РФ наблюдаются проблемы.

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Галлямов упомянул материалы в двух оппозиционных российских изданиях. Порталы со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили об отсутствии сил и средств для грядущих штурмов.

"В сообщении говорится о том, что Россия готовит план наступления. Но все занимающиеся этим офицеры шокированы, ведь ресурсов для наступления в России нет. И уже сейчас очевидно, что российская армия потерпит неудачу", - продолжил Галлямов.

Политтехнолог называет "утечку" целенаправленной, хотя ранее Минобороны не позволяло себе протестовать против приказов Кремля: "Конечно, это может быть попыткой российских спецслужб обмануть украинцев. Но мне кажется, что это не так. Тогда это свидетельство реального положения дел в армии".

"Слитая" информация может указывать на раскол между армией и политическим руководством страны. В "утечке" ясно указано, что в ближайших поражения оккупационного войска виноват будет Путин.

Россия готовится к массированному наступлению: последняя информация

РФ активизировала наступательные действия сразу на нескольких направлениях, включая Авдеевское, Угледарское, Бахмутское и другие. В районе Угледара во время последних штурмов украинские защитники уничтожали 150-300 российских морпехов в сутки.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новое массированное наступление России начнется весной. А сейчас она восполняет запасы и перевооружается.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, задуманное большое наступление рашистов уже началось, но в РФ об этом не говорят. ВСУ стойко отражают вражеские атаки.

Как сообщили в ГУР, у России нет ресурсов для начала нового полномасштабного штурма. Однако в течение ближайших недель рашисты будут совершать определенные агрессивные действия.

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