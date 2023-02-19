У оккупационных войск возникли проблемы с обслуживанием систем зенитно-ракетных комплексов С-300.
Как отмечается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, речь идет именно о модернизированных системах С-300.
"У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможность=и оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", - говорится в сообщении.
С-300 в войне против Украины
В течение последних нескольких недель российские оккупанты начали активно использовать ракеты С-300 в прифронтовых регионах из-за их большого количества и дефицита высокоточного дальнобойного оружия.
Коварство таких ракет в том, что расстояние до целей является небольшой, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому оповещать об их применении довольно трудно - для этого нужно точно знать, что противник намерен осуществить такой ракетный обстрел.