В подразделениях не могут провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, поэтому ЗРК отправляют на заводы в Россию.

У оккупационных войск возникли проблемы с обслуживанием систем зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как отмечается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, речь идет именно о модернизированных системах С-300.

"У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможность=и оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", - говорится в сообщении.

Видео дня

С-300 в войне против Украины

В течение последних нескольких недель российские оккупанты начали активно использовать ракеты С-300 в прифронтовых регионах из-за их большого количества и дефицита высокоточного дальнобойного оружия.

Коварство таких ракет в том, что расстояние до целей является небольшой, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому оповещать об их применении довольно трудно - для этого нужно точно знать, что противник намерен осуществить такой ракетный обстрел.

Вас также могут заинтересовать новости: