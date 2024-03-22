Он считает, что Россия не должна достичь каких-то серьезных успехов.

Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сказал генерал-лейтенант, командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес во время видеовключения на Киевском форуме по безопасности.

Он отметил, что если были такие советы в администрации США о необходимости прекращения ударов по российской энергетической нефтяной инфраструктуре, то к ним не нужно прислушиваться. "Если кто-то говорил об этом в администрации, то я бы рекомендовал игнорировать это. Потому, что удары по этой инфрастуктуре имеют значительное влияние. Потому что Россия меньше может оплачивать эту войну. А также это лишает ее (речь идет о России - УНИАН) необходимого топлива для продолжения военных действий", - подчеркнул Ходжес.

Он также отметил, что нужно продолжать санкции, чтобы сорвать российские военные усилия, также прекратить поставки запчастей, масел, которые нужны для железнодорожной системы России, которая перевозит значительное количество грузов. По его словам, нужно запретить компаниям, которые в США производили запчасти и передавали их России, делать такие поставки.

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"Надо больше усилий добавлять к впечатлению российской логистической системы", - подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что Украина получила значительную поддержку от США в последние месяцы и Европа делает все больше для поставок боеприпасов и других средств. "Поэтому я бы не ожидал драматического падения в способности Украины обороняться. Конечно, я не вижу, чтобы Россия имела способность воспользоваться даже местными тактическими успехами, как в Авдеевке. Думаю, что в этом году работа генерала Сирского будет в том, чтобы стабилизировать линию фронта и не дать россиянам достичь каких-то серьезных успехов", - подчеркнул Ходжес. При этом подчеркнул, что это достигается на поле боя, но и промышленная конкуренция должна сыграть свою роль. По его словам, Украина должна продолжать осуществлять давление на российскую логистику и на Крым, чтобы делать АРК неприемлемым местом для российских войск.

Он напомнил, что ранее заявлял, что 2024 год будет годом промышленной конкуренции, а Украина и Запад должны выиграть в этих соревнованиях, в частности, по производству боеприпасов, а также обеспечению возможности ремонта и обслуживания техники. Чтобы украинские солдаты могли ремонтировать на месте поврежденное вооружение вместо того, чтобы отправлять его в те страны из которых оно происходит.

Удары по российским НПЗ

В СМИ прошла информация, что якобы некие чиновники в Вашингтоне призвали Украину не целиться по российским нефтезаводам.

В Офисе президента Украины назвали информацию Financial Times о требовании США не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России фиктивной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это "фиктивная информация" и никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны.

Подоляк отметил, что РФ сейчас наносит удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, в том числе и сегодня ночью. Он подчеркнул, что это преднамеренная тактика, которая применяется именно с геноцидными намерениями против гражданских.

Подоляк подчеркнул, что удары по российским НПЗ происходят в рамках международного права. Он добавил, что является абсолютным правом Украины "обезжиривать" российскую армию, то есть разрушать инструменты ведения войны. Поэтому Украина будет разрушать всю эту инфраструктуру или военную инфраструктуру, которые позволяют российской армии проводить те или иные операции на нашей территории.

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