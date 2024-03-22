Советник главы Офиса президента подчеркнул, что никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны.

В Офисе президента Украины назвали информацию Financial Times о требовании США не совершать удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России фиктивной.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал оппозиционному каналу "Дождь" материал в СМИ. "Это фиктивная информация. Никто не бедут после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны", - сказал он.

Подоляк отметил, что рф сейчас наносит удары по энергетичкой и гражданской инфраструктуре Украины, в частности и сегодня ночью. Он подчеркнул, что это умышленная тактика, которая применяется именно с геноцидными намерениями против гражданских.

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"А что касается ударов по НПЗ, то в рамках международного права является абсолютным правом Украины "обезжиривать" российскую армию, т.е. разрушать инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом для проведения тех или иных военных операций на территории Украины. Поэтому, конечно же, Украина будет разрушать всю эту инфраструктуру или военную инфраструктуру, которые позволяют российской армии проводить те или иные операции на нашей территории", - заявил Подоляк.

По его словам, в раках международного права Украина, ведя оборонительную войну, уничтожает инфраструктуру войны, в даном случае - топливно-энергетичский комплекс России, который обеспечивает топливом технику войск РФ.

"Будет ли это продолжаться? Несомненно. Будет ли какая-то страна пытаться влиять на Украину? Я думаю, любые дискуссии возможны. Но я слабо себе представляю, что после двух лет масштабной войны кто-то скажет: знаете, давайте переставайте атаковать…" - сказал Подоляк.

Ответ Украины на требование США прекратить удары по российским НПЗ

Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском Форуме по безопасности также прокомментировала информацию о призыве Вашингтона к Украине не целиться по российским нефтезаводам.

Она подчеркнула, что соответствующие цели на территории РФ являются абсолютно законными с военной точки зрения.

По ее словам, Украина уже дала ответ на этот призыв "очень успешными операциями, проведенными на территории РФ", которые соответствуют стандартам НАТО.

Также Стефанишина сказала, что Украина понимает этот призыв, в то же время "воюет теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня".

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