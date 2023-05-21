В течение суток произошло 53 боевых столкновения с врагом.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Пока формирование наступательных группировок не выявлено.

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На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Враг обстрелял десятки населенных пунктов.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Наступление враг пытался в районе Масютовки. Кроме того, он совершал авиационные удары, а также артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник наступать даже не пытался, но активно обстреливал мирных жителей Луганской и Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия, не прекращаются бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия также в направлении Белой Горы и продолжил атаковать авиацией населенные пункты.

На Авдеевском направлении противник наступал в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северногл, но успеха не имел. В то же время россияне продолжают атаковать мирное население Украины на линии фронта.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны в очередной раз отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Не добившись успеха, оккупанты занимаются обстрелами гражданских.

На Шахтерском направлении РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и обстреливала ближайшие населенные пункты.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться и терроризировать населенные пункты этих регионов.

Война в Украине - последние новости

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Украинским защитникам удалось также уничтожить 4 ударных и 7 разведывательных БпЛА различных типов.

Потери врага в Украине достигли отметки в более 202 тысяч оккупантов.

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