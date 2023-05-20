Президент уверен, что после встречи G7 представители Украины вернутся домой с еще большими возможностями для армии.

Президент Владимир Зеленский рассказал о первом дне встреч и переговоров в Японии накануне саммита "семерки". Он уверен, что после встречи G7 представители Украины вернутся домой с еще большими возможностями для армии.

В вечернем видеообращении глава государства подчеркнул, что Украина координирует позиции с партнерами и готовит новые совместные шаги. "Оборона: оружие, ПВО, истребители. Привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины. Финансы и экономика", - добавил он.

В частности, сегодня Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мэлони. Они проанализировали выполнение достигнутых в Риме договоренностей.

Видео дня

Также президент рассказал главе итальянского правительства о договоренностях на саммите Лиги арабских государств и обсудил с ней дальнейшее усиление возможностей Украины защищаться от российского воздушного террора.

"Переговоры с Риши (Сунаком - УНИАН), господином премьер-министром Великобритании. Обсудили наши двусторонние отношения, нашу оборону. Поблагодарил за лидерство в развитии наших возможностей в небе – Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи", - подчеркнул он.

Также глава государства говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Зеленский назвал этот разговор "серьезным" и отметил, что рассказал Моди о прогрессе по украинской формуле мира.

"Мы прошли уже много этапов с представлением формулы лидерам и странам из разных частей мира... и сделаем все, чтобы привлечение мира к нашей мирной инициативе было максимальным из возможного", - сказал президент.

Он отметил, что верит в то, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, "которые очевидно нужны всем свободным нациям".

Также Зеленский с Моди обсудили поддержку в разминировании и укреплении украинской медицины.

"Говорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность и оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза", - добавил президент.

В Японии глава государства встретился и со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и провел с ним "содержательный разговор, который добавляет уверенности в движении к победе Украины".

В то же время, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем лидеры государств обсудили ускорение честного мира для Украины и усиление совместной работы в рамках G7.

"Уверен, вернемся с этого визита с еще большими возможностями для вас, наши защитники и защитницы... не бывает такого дня, чтобы Украина не стала сильнее", - подытожил Зеленский.

Зеленский в Японии

Сегодня Зеленский прилетел в Японию, где провел ряд встреч и переговоров с лидерами G7 накануне саммита этих стран. В частности, лидеры государств обсудили военную поддержку для Украины, в частности защиту украинского неба, а затем предоставление новых систем ПВО и истребителей. Президент планирует выступить на саммите.

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