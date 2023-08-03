У Украины есть потенциал, но не нужно недооценивать врага.

Украина будет продолжать развитие производства дронов, чтобы защищаться от врага.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об информации в СМИ относительно уникального украинского надводного дрона MAGURA V5 и что это чудо техники способно выгнать российский флот едва ли не в Новороссийск.

Она напомнила, что эту войну уже давно окрестили "войной дронов", поэтому развитие таких технологий будет продолжаться. "То, что в Украине есть определенный потенциал, мы должны были продемонстрировать, поскольку мы не только надеемся на поддержку партнеров, но и сами работаем над тем, чтобы разрабатывать ведущую защиту для своей страны. Но говорить о необычайной мощи и готовности уже отогнать и уничтожить полностью Черноморский флот несколько рано. Надо объективно оценивать свои возможности и ни в коем случае не недооценивать врага", - отметила Гуменюк.

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Она напомнила, что Россия имеет большую корабельную группировку и это мощный потенциал, в том числе и ракетный. "Поэтому наличие оружия противодействия нам нужно. Оно развивается, но давайте помнить тем не менее, что Украина придерживается норм международного морского права, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", - подчеркнула она.

Морской дрон MAGURA V5

26 июля на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле была продемонстрирована модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Этот дрон - это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, которым можно вести наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, а также применять для противоминной борьбы, охраны флота и боевой миссии.

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