На этой неделе Москву атаковала стая дронов. Технически Украина имела возможность осуществить такое.

В Украине происходит "революция" в сфере производства дронов дальнего радиуса действия, а Москву атакуют неизвестные дроны. Но Киев официально отказывается брать на себя ответственность за атаки в глубине РФ. Об этом пишет CNN в статье, посвященной украинской отрасли дроно-строения.

Издание отмечает, что вопреки утверждениям Кремля, пока никто не представил железных доказательств, что атака дронов на Москву была осуществлена Украиной. С другой стороны, попавшие в сеть фото летевших на российскую столицу беспилотников очень похожи на некоторые украинские разработки.

Косвенным подтверждением причастности Украины к атаке на Москву издание называет заявление украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы, чей фонд собирал деньги на новые программы дронов.

Видео дня

"Помните нашу большую краудфандинговую кампанию "Сбор на месть"? БПЛА-камикадзе с дальностью до 1000 км. Что ж… Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но некоторым нефтебазам России в последнее время пришлось несладко. Например, Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани", – заявил Притула в своем Твиттер.

По мнению CNN, недавние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты свидетельствуют о том, что Украина разрабатывает модели, которые могут проникнуть глубоко на территорию России, но с ограниченной полезной нагрузкой.

В этом контексте упоминается украинский беспилотник большой дальности UJ-22 компании "Укрджет", заявленная дальность действия которого составляет до 800 километров. Один похожий на UJ-22 беспилотник уже находили зимой в 100 км от Москвы. Тогда он то ли упал, то ли был сбит, не причинив никакого ущерба.

"Неясно, был ли какой-либо UJ-22 среди дронов, отправленных в Москву на этой неделе, но со скоростью всего 120 км/ч (75 миль в час) и скромной полезной нагрузкой он не причинит серьезного ущерба", – отмечает CNN.

Украина прямо не признала факт проведения атаки на Москву, но на вопрос, могут ли украинские беспилотники достичь российской столицы, министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что Украина имеет такую возможность.

"Мы наращиваем производство дронов большой дальности. Я не могу комментировать детали таких миссий. Но в этом направлении также происходит определенная революция в отношении масштабирования производства", – сказал он.

Это же признают и украинские инженеры-дроностроители, с которыми пообщалось издание. По их словам, сейчас идет активная работа над созданием беспилотников с большой дальностью полета.

"От 15 до 700 километров, в зависимости от боеголовки. С 20-килограммовой [боеголовкой] мы можем пройти весь путь до Москвы", – рассказал один из инженеров.

Беспилотники на фронте

Украинская армия все больше полагается на дроны-камикадзе в уничтожении российской техники на фронте. Особенно хорошо себя показывают FPV-дроны, которыми оператор управляет через очки виртуальной реальности, куда транслируется картинка с фронтальной камеры дрона.

В то же время Украине и самой нужно защищаться от российских дронов-камикадзе. В первую очередь от "Шахедов" иранского производства, которыми Россия с прошлой осени атакует украинские тыловые города. В борьбе с такими целями лучше всего использовать ПВО "пулеметно-пушечного" типа, например "Гепард", нежели зенитно-ракетные комплексы с дорогими ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: