Украинская авиация десятки раз била по сосредоточениям сил РФ.

Потери россиян в Украине за прошедшую неделю серьезно увеличились - авиация Сил обороны Украины поразила более 50 районов сосредоточения войск противника.

Ликвидированы, в частности, десятки вражеских складов боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы, рассказала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

"...украинские военные в течение прошлой недели также уничтожили семь пунктов управления врага, 12 зенитно-ракетных комплексов...", - отметила чиновница.

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Война в Украине продолжается - вот новости, которые стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются наступать на нескольких направлениях на востоке Украины, но получают "по зубам". В частности, 31 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг атаковал наших защитников на Купянском и Марьинском направлениях.

Украинские воины проводят контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и на юге государства, уже деоккупировано немало территории. По сведениям командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, созданы условия для освобождения от оккупантов города Бахмут.

РФ в Украине понесла огромные потери с момента полномасштабного вторжения. Общие потери врага на 31 июля 2023 года составляют примерно 246 190 противников. Кроме того, захватчики потеряли много техники, в том числе 460 средств противовоздушной обороны.

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