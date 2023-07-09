Боеприпасы будут предназначаться для танков и САУ, которые Германия ранее предоставила Украине.

Парламент Германии одобрил закупку боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, танков Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma. Они будут изготовлены как для нужд Бундесвера, так и для Украины.

О решении сообщила пресс-служба Минобороны страны. "Нападение РФ на Украину существенно изменило политику безопасности. Это заставляет закупать дополнительные боеприпасы - как для Вооруженных сил Германии, так и для ВСУ", - поясняется в сообщении.

Также там отмечается, что ВСУ используют на фронте Panzerhaubitz 2000 и танки Leopard 2, поэтому потребности в 155-мм артиллерийских снарядах для гаубицы и 120-мм снарядах для боевого танка покрываются с помощью Германии.

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При этом в Минобороны страны подчеркнули, что с начала войны Украина получила значительные объемы боеприпасов со складов Бундесвера.

Помощь Германии Украине

Германия помогает Украине с самого начала войны. Сначала ее помощь была весьма скромной, но потом ситуация изменилась. В настоящее время страна активно принимает беженцев, оказывает финансовую и военную поддержку. Так, 21 июня стало известно, что Берлин передал Украине новый пакет военной помощи. В него вошли высокоточные управляемые боеприпасы.

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