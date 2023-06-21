Анонсируется также передача ракет для ЗРК Patriot.

Берлин передал Украине новый пакет военной помощи. В него вошли высокоточные управляемые боеприпасы, сообщает немецкое правительство.

Новый пакет включает боеприпасы для артиллерии, в частности, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (их количество не указывается), 2 тысячи обычных снарядов 155 мм.

Также Германия передаст защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы); средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, прежде всего танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами).

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Кроме того, анонсируется передача ракет для ЗРК Patriot.

Военная помощь Германии - последние новости

14 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2,7 миллиарда евро. В него вошли танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Уже 23 мая Германия передала ВСУ очередной пакет военной помощи, в который вошли автомобильная техника, беспилотники и многое другое.

2 июня издание Bild информировало, что Германия поставит в Украину 66 новейших бронетранспортеров. Отмечалось, что эти БТР в шесть раз дешевле колесных бронированных машин Rheinmetall.

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