Издание отмечает, что однопартиец Шольца своим заявлением разрушил одну из главных основ немецкой внешней политики.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу придется потрудиться, чтобы восстановить то, что разрушил его однопартиец Рольф Мютцених на этом критическом этапе войны. Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о выступлении Мютцениха в прошлый четверг. Тогда он сначала пытался объяснить, почему Германия не должна передавать Украине ракеты "Taurus". Впрочем, конфликт произошел из-за того, что после этого Мютцених заявил о необходимости заморозки и окончания войны.

"Эта фраза стала гранатой, брошенной в и без того расшатанную трехпартийную коалицию канцлера Олафа Шольца. Депутаты от его партнеров, зеленых и либералов, сидели и смотрели на это в ошеломленном неверии. Это выглядело так, будто Мютцених только что разрушил одну из главных основ немецкой внешней политики", - пишет издание.

СМИ также отмечает, что эта фраза "понравилась бы Путину". Она вызвала скандал среди депутатов, которые заявили, что нельзя замораживать войну с надеждой на ее окончание.

"Для самого Шольца это было большим смущением. После нескольких колебаний он стал одним из самых стойких западных сторонников Украины, неоднократно настаивая на том, что нельзя позволить России победить в войне, и что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отмечает издание.

Журналисты объясняют, что речь Мютцениха произошла очень не вовремя, когда на фронте происходят сложные бои. Кроме того, издание отмечает, как эту информацию донесли до международных партнеров Берлина.

"Именно тогда, когда союзники Украины должны были продемонстрировать единство, он создал впечатление хаоса и раздора. Фридрих Мерц, лидер Христианских демократов, отметил, что речь Мютцениха вызвала аплодисменты ультраправых и ультралевых партий, тогда как партнеры СДПГ по коалиции хранили "ледяное молчание". ... Шольцу придется потрудиться, чтобы восстановить то, что разрушил Мютцених на этом критическом этапе войны", - пишет СМИ.

Помощь Украине от Германии - последние новости

Накануне стало известно, что Германия предоставит Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро. В него, в частности, войдут бронетехника для пехоты и транспортная техника.

Как сообщил министр обороны страны Борис Писториус, Германия будет поддерживать защиту Украины от агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов. В частности, запланирована передача 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

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