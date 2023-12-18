Украинской противовоздушной обороной была уничтожена управляемая ракета Х-59.

В течение суток российские оккупанты совершили более 30 обстрелов только из реактивных систем залпового огня.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес один ракетный и шесть авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в течение суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

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В течение суток было ликвидированы еще 1090 российских захватчиков, в общие потери российский оккупационных войск за время полномасштабного вторжения уже достигли отметки в примерно 347160 российских оккупантов, пришедших на нашу землю.

Также в течение суток украинские защитники уничтожили, в том числе 44 вражеских танка, 60 боевых бронированных машин и 38 артиллерийских систем.

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