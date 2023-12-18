Гвардейцы показали, как уничтожили вражескую "Рапиру" на Бахмутском направлении.

У нацгвардейцев есть успехи на разных направлениях, уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям за неделю нанесли врагу существенные потери.

В частности, на прошлой неделе уничтожено 21 вражеский танк, 11 бронированных машин пехоты, бронетранспортер, 18 боевых бронированных машин и 36 единиц автомобильной техники. Также пущена на лом реактивная система залпового огня, три склада боевому комплекту, командно-штабная машина, четыре комплекса радиоэлектронной борьбы и три склада боевого комплекта.

По словам Клименко, бойцы бригады "Рубеж" гвардии наступления также продолжают демилитаризацию агрессора на Бахмутском направлении. Он обнародовал видео, на котором зафиксировано, как артиллеристы бригады уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", замаскированную в лесополосе.

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На юге Украины Силы обороны уничтожили важную технику противника, среди которой-тяжелая огнеметная система "Буратино", два танка, шесть пушек, наблюдательный "Муром-М", станковый автоматический гранатомет. Также пущено на лом разведывательный БпЛА "Суперкам", 16 единиц автобронетехники, три наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов.

В то же время стало известно, что Украина свернула военные операции из-за дефицита иностранной помощи. В частности, ВСУ на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов. По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, операции на фронте пришлось сокращать после того, как законодатели-республиканцы задержали пакет помощи США на 60 миллиардов долларов и Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро в финансировании ЕС.

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