По словам президента, на всех участках фронта сейчас непросто.

Российские оккупанты всеми силами пытаются остановить силы обороны, но украинские защитники доминируют. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Фронт. Бои тяжелые, оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления. Южные направления. Везде непросто. Но чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует", - заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что в целом российские захватчики уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить.

Видео дня

"К сожалению, не все. Работаем, чтобы сбивать больше – чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО. В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей, всех представительниц Украины. Все должны работать на победу, на защиту жизни. Жизнь и людей, и защита нашей прекрасной Украины. Мы обязательно одержим победу", - подчеркнул президент.

Война в Украине - новости с фронта

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении ВСУ сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. На Авдеевском направлении враг предпринял безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На шахтерском направлении российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

В течение суток враг нанес очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, все 15 вражеских "шахедов" были уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: