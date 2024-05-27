Учитывая резонансность дела, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР.

Работники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области.

Как информируют в ГБР, сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз. Отмечается, что 10 мая оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

"В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ", - информирует ГБР.

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Сообщается, что учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица". Все процессуальные действия проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач.

Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса).

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины остановили врага на севере от Харькова и продолжают здесь выбивать россиян с позиций.

Как сообщил вчера представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, украинские защитники остановили врага на направлении Стрелечья - Глубокое и успешно выбивают его как раз с тех позиций. Он отметил, что противник имел определенный успех на направлениях Волчанском и Стрелечья - Глубокое. Оккупанты сейчас пытаются насыщать эти направления техникой и живой силой, чтобы не дать Силам обороны в полной мере перехватить тактическую инициативу на поле боя, отметил Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы, но без успеха для россиян.

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