В частности речь идет и о неправильных действиях Владимира Путина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия стратегически провалилась, начав полномасштабную войну против Украины.

Как заявил чиновник, влияние и интересы РФ уменьшились "на годы вперед".

"Несомненно, Россия сегодня значительно хуже, чем до ее полномасштабного вторжения в Украину: в военном, экономическом, геополитическом плане", - передает слова Блинкена CNN.

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Госсекретарь вновь отметил, что США продолжает поддерживать преданность Украины "справедливому и длительному миру". Кроме этого Блинкен отметил, что действия Владимира Путина лишь усилили широкомасштабную международную решимость.

"Там, где Путин стремился продемонстрировать силу, он проявил слабость. Там, где он пытался разделить, он объединился. То, что он пытался предотвратить, он ускорил", - добавил чиновник.

Текущая ситуация на фронте российско-украинской войны: что известно из актуального

Генеральный штаб ВСУ утром 2 июня сообщил, что оккупанты и в дальнейшем зозсереджують главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки украинские воины отбили более 20 атак со стороны противника.

По последним данным Генштаба, общие боевые потери российских захватчиков за более чем 15 месяцев полномасштабной войны составляют примерно 208 тыс. 910 человек.

За минувшие сутки на Таврическом направлении украинскими военными было выполнено более 800 огневых задач.

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