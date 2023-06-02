На Таврическом направлении украинские военные за сутки выполнили более 800 огневых задач.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины взорваны 5 складов боеприпасов и уничтожено почти 2 роты российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, на этом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 887 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (численность роты от 80 до 200 человек - Ред.)", - сообщил Тарнавский.

Видео дня

Бригадный генерал отметил, что уничтожено и повреждено 34 единиц вооружения и военной техники. Это - командно-штабная машина, 4 танка, 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М", средство радиоэлектронной борьбы "Поле-21", 2 единицы пушек 2А36 "Гиацинт-Б", зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2, 3К37 "БУК", "Стрела-10", беспилотник Supercam, дрон-камикадзе Shahed-136, беспилотник "Орлан-10" и тому подобное.

"Также было уничтожено 5 складов с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте сейчас в Украине - что надо знать

Утром 2 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают сосредотачивать главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки украинские воины отразили более 20 атак со стороны противника.

По последним данным Генштаба, общие боевые потери российских захватчиков за более чем 15 месяцев полномасштабной войны составляют примерно 208 тыс. 910 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: