У врага поубавилось на 2 средства ПВО, 6 БПЛА, 10 ракет и другой техники

За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще 540 российский оккупантов. Всего Российская Федерация потеряла в Украине около 208910 человек.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинскими воинами уничтожены два средства ПВО оккупанта (с начала полномасштабного вторжения – 335) , шесть БПЛА (3137) и 10 крылатых ракет (1117).

Также уничтожено:

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танков 3819 (+15 за сутки),

боевых бронированных машин ‒ 7490 (+12) ,

артиллерийских систем-3501 (+27) ,

автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28) ,

специальная техника - 465 (+7).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения ВСУ уменьшили количество у оккупантов еще такой техники:

РСЗО - 575 единиц;

самолетов – 313;

вертолетов – 298;

корабли / катера - 18.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 июня - что известно

2 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 25 вражеских атак.

При этом враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БпЛА Shahed. Все воздушные цели уничтожены.

За прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву и двух зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши защитники уничтожили два вражеских ударных БпЛА типа " Ланцет "и один разведывательный БпЛА типа"Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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