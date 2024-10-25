В ближайшие недели возможна битва за Курахово, считает аналитик.

Оборона города Селидово (Донецкая область) отсрочила битву за Покровск, не дала оккупантам быстро перегруппироваться.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. "Даже если битва за Покровск произойдет в ближайшее время, то это делает ее не настолько масштабной, как враг мог бы привлечь свои силы", - сказал он.

Эксперт отметил, что двухмесячная оборона Селидово сдерживает врага на Покровском направлении и не дает ему возможности очень быстро перегруппироваться, оперативно отреагировать на изменение ситуации и двигаться в сторону Покровска.

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По его словам, оборона города отсрочила битву за Покровск и дала возможность украинским силам перегруппироваться, занять новые позиции и продолжать истощать и обессиливать врага, "фактически выполняя сдерживающую операцию в активной обороне".

Мусиенко добавил, что если будет потеряно Селидово, то это создаст перспективы для дальнейшего наступления врага на Покровск с южного фланга, улучшит возможность оккупантов для обстрелов, в частности, в сторону Курахово.

Эксперт отмечает, что Кураховское направление является для врага приоритетным:

"Враг сейчас фактически находится в окрестностях Курахово с восточной части и также давит с северо-восточной части, чтобы там выровнять участок фронта".

При этом подчеркнул, что в ближайшие недели нас ожидает битва за Курахово, и туда будет направлен весь потенциал врага.

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Как сообщал УНИАН, группы пехоты армии РФ пытаются просачиваться в город Селидово Донецкой области с восточных окраин, но украинские защитники держат оборону.

В Национальной гвардии Украины отмечают, что Силы обороны выбивают россиян, не давая им закрепляться в городе, устанавливать наблюдательные или огневые позиции. Россияне активно применяют по Селидовому и авиацию. Кроме того, окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам.

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