Аналитик Института изучения войны заявил, если украинцы не получат достаточно оружия, то Россия сможет достичь значительных успехов на фронте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух лет, ВСУ удается держаться благодаря оборонной помощи, которую предоставляют США и европейские союзники. Однако недавно Россия достигла некоторых успехов на фронте, в то время, как Украина начала сталкиваться с тем, что, возможно, больше не получит помощи от Вашингтона.

"Это довольно ужасно, это довольно серьезно. Украинцы на самом деле не имеют того, что им нужно для более успешной обороны. Коллективная западная коалиция, которая поддерживает Украину, гарантировала, что мы будем поставлять Украине достаточно, и мы не будем держать их на голодной диете. Но мы также дали им достаточно, чтобы они не потерпели катастрофическое поражение", - отметил российский аналитик и руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны, в интервью Fox News Digital Джордж Баррос, прокомментировав дефицит оборонных поставок в Украину.

Известно, что в администрации Байдена пообещали продолжать поддерживать Украину, однако неспособность Конгресса принять важные меры помощи показывает, что украинские военные несут основное бремя на линии фронта.

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"Если они не получат этого критически важного пополнения, то я думаю, что существует значительная вероятность того, что россияне вполне могут достичь прорыва в 2024 году", - предупредил Баррос.

По его словам, когда США преобладают по общему объему военной помощи, предоставляемой Киеву от одной страны, Европа значительно увеличила свои расходы по оборонной поддержке Украины.

"Европейский Союз и все его члены, включая Великобританию, фактически тратят больше средств, чем Соединенные Штаты, только на оборону с точки зрения поддержки Украины. К сожалению, когда европейцы закладывают фундамент нового артиллерийского завода или завода по производству боеприпасов, это не то, что... появляется в Интернете сразу. Вы не нажимаете на выключатель и вдруг получаете огромные объемы производства. На это нужны годы. Но Соединенные Штаты, пока эти заводы не заработают на полную мощность, должны продолжать играть эту стратегическую роль связующего звена", - подчеркнул эксперт.

В издании добавляют, что не только нехватка боеприпасов замедляет способность Украины продвигаться на фронте, ведь украинская ПВО тоже истощена. Запасы ракет для ПВО значительно исчерпались, а военно-воздушные силы не имеют достаточной подготовки после многих лет боевых действий на самолетах советских времен. В то же время РФ начала атаковать и объекты критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

"За последние три месяца россияне продемонстрировали, что они адаптируются, что они внедряют определенные уроки, и что они действительно обучаются военному делу, что повышает эффективность и летальность российских вооруженных сил", - подчеркнул Баррос.

По его словам, российские оккупанты поняли, что во время таких ударов они перенасыщают пропускную способность украинской системы ПВО.

"Киеву приходится выбирать между тем, обеспечивают ли они прикрытие передовых позиций или защищают критически важную инфраструктуру в крупных стратегических городах", - подчеркнул он.

Баррос отметил, что такая стратегия позволила российским пилотам выполнять боевые задачи с приближением к Украине для того, чтобы запускать планерные бомбы, которые еще больше уничтожали украинские позиции. Аналитик предупредил, если РФ сможет получить неоспоримое преимущество в воздухе, то начнет проводить кампании ковровые бомбардировки, как это было в Сирии.

"Откровенно говоря, нет никаких оснований сомневаться, что россияне этого не сделают", - добавил он.

В целом Украине удавалось удерживать свои позиции на линии фронта в течение нескольких месяцев, однако военные эксперты сходятся во мнении, что она не сможет делать это в течение долгого времени.

"Украина проиграет эту войну, если Соединенные Штаты не продолжат поддерживать Украину", - сказал Баррос.

Военная помощь для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Испания передает Украине 20 танков Leopard. Тогда сообщалось, что техника находится на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем танки попадут к украинским военным.

"Как и другие материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье", - говорится в сообщении издания Infodefensa.

Также сообщалось, что Франция предоставит ВСУ сотни единиц бронетехники и ракеты. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, поставки вооружения запланированы на 2024 год и начало 2025-го.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах", - сказал он.

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