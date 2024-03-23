20 млн фунтов будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона, говорится в сообщении Министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым руководит Великобритания.

"Новый пакет военной поддержки в размере 60 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, который администрируется Великобританией, предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины. Он также будет включать 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 млн долларов) на системы противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить небо Украины", - сказано в сообщении.

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Военная помощь Украине - детали

Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками.

"Коалиция дронов - это не только о беспилотниках для Сил обороны, но и о противодействии вражеским средствам. Литовские партнеры всегда на связи и в контексте событий. Спасибо Литве за помощь в закрытии актуальных потребностей наших подразделений", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В ведомстве напомнили, что Литва разработала план долгосрочной поддержки Украины на 2024-2026 годы и запланировала 200 миллионов евро на военную поддержку Украины.

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