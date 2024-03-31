Париж хочет помочь Украине усилить ПВО.

Министр обороны страны Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине сотен единиц бронетехники и ракет "Астер".

Как он рассказал в интервью The Tribune, поставки вооружения намечены на 2024 год и начало 2025-го. Отмечается, что речь идет об известных бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сами французы уже переходят на бронеавтомобили нового поколения Griffon.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах", - подчеркнул Лекорню.

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По словам министра, в ответ на запросы Киева по усилению ПВО, Париж разблокирует боеприпасы Aster 30 для SAMP/T - эквивалента американского Patriot.

"Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", - добавил глава Минобороны.

Он также не исключает, что во Франции могут подвинуть приоритет с гражданских на военных производителей, чтобы ускорить процесс. Власть торопит оборонную промышленность, чтобы обеспечить потребности своей армии и долгосрочную поддержку Украины.

Война в Украине - помощь от союзников

Как на днях сообщал УНИАН, Франция вскоре передаст Украине 78 САУ Caesar.

Forbes писал, что Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались.

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