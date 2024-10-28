Наступление оккупантов происходит за счет переброски сил и средств между различными участками фронта.

Сейчас армия РФ имеет успехи на фронте, но по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, это происходит за счет переброски сил и средств между различными участками фронта, ведь противник имеет ограниченные стратегические резервы.

В частности, в эфире "Эспрессо" он отметил, что, когда преимущество противника настолько огромное - в личном составе, в технике и огневом воздействии - то сколько бы его не уничтожали, все равно он будет иметь успех.

"Это ад... Они бросают все, чтобы сломать нашу оборону", - подчеркнул Лакийчук.

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Он подчеркнул, что основная причина продвижения противника на фронте - именно значительное преимущество в численности личного состава и вооружения, в частности, управляемых авиационных бомб, на каждом из направлений. Но именно здесь вытекает и важная проблема противника - нехватка стратегических резервов.

По его словам, например, преимущество в Селидово россияне имеют из-за того, что приостановили наступление на Покровском направлении, а оттуда они перебрасывают оперативные резервы на другие участки.

"То есть наиболее подготовленные соединения перемещаются с одного направления на другое. Они не имеют достаточно резервов, чтобы сконцентрироваться на нескольких направлениях. Поэтому фактически концентрируют главные силы и средства на одном из направлений, из-за чего имеют продвижения, которые происходят с огромными потерями... Это свидетельствует, что у России недостаток стратегических резервов", - сказал Лакийчук.

Он добавил, что захватчики сейчас пытаются максимально реализовать свой успех на фронте и продвинуться как можно дальше.

"Сейчас они, пока имеют успех, пытаются максимально его реализовать. Они не жалеют для этого ни людей, ни техники, ни боеприпасов", - пояснил эксперт.

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Ранее Лакийчук отмечал, что заявления о наступлении россиян на Запорожье может быть намеренной дезинформацией со стороны РФ. Он не исключает, что это нужно противнику, чтобы отвлечь ВСУ от направлений главных ударов.

Ранее DeepState отмечал, что российские захватнические войска подняли красный флаг в центре поселка Богоявленка в Угледарской городской общине Донецкой области. Также появились кадры здания городского совета Селидово, на территории которого уже находятся захватчики.

Кроме того, враг оккупировал населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

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